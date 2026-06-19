俳優の香取慎吾（４９）が、９月６日スタートのドラマ「虚ろな十字架」で、ＷＯＷＯＷの連ドラ初主演を務めることが１８日、分かった。東野圭吾氏による同名小説の初映像化で、共演には俳優・赤楚衛二らが名を連ねる。同作は「死刑制度」のテーマに真正面から挑む社会派サスペンス。香取が演じる主人公・中原道正は元広告代理店勤務の会社員で、現在は伯父から引き継いだペットの葬儀店を営む。１１年前の「ある事件」を機に妻