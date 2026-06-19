阪神・中野が新戦力の尾形攻略に臨む。相手は5月に交換トレードでソフトバンクから加入。最速159キロ右腕は21日の第3戦で先発予定だ。過去の対戦は21、23年の2度で結果は1打数無安打。ただ、目下7試合連続安打中で、リーグ3位の打率.283を誇る。好調を維持する29歳は「（自分の）状態としてはいい。セ・リーグとの対戦になりますし、ここからの試合が大事になってくる」と言葉に力を込めた。