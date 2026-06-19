阪神タイガースの親会社にあたる阪急阪神ホールディングス（ＨＤ）株式会社の「第１８８回定時株主総会」が１８日、大阪市内で開催された。株主からは阪神球団へ複数の質問も飛び、戦力補強や球場周辺の環境整備など、幅広い分野で質疑応答が行われた。ある男性株主は「中継ぎ投手の補強をお願いします」と懇願。石井や湯浅、畠などブルペン陣が故障で苦しんでいる現状を心配していた。また別の男性株主は「外国人はこの３年間