阪神・佐藤輝明内野手（27）が18日、スポニチの単独インタビューに応じ、3冠王獲得へのカギに「我慢」を挙げた。64試合を終え、打率・359、15本塁打、45打点で打撃主要3部門のトップを快走。今季から打撃フォームをモデルチェンジした意図や手応えを感じた本塁打など、好調の要因を語り尽くした。19日のDeNA戦（横浜）でリーグ戦が再開する。（取材・構成倉世古洋平、八木勇磨）（1）から続く――今は、3打数1安打でも