阪神・高橋遥人投手（３０）が２１日・ＤｅＮＡ戦（横浜）に先発することが１８日、有力となった。交流戦も無傷で白星を積み重ねた左腕が中７日で相手に立ちはだかる。度重なるけがを乗り越え、初めて開幕ローテ入りしたプロ９年目。前回１３日のオリックス戦（京セラ）は６回３失点で開幕から無傷の８連勝とした。驚異的な数字を残し、再びセ界を無双する。「（疲労感は）全然大丈夫。もうちょっと感じるかなと思っていたけ