阪神・前川が左翼獲りに再挑戦だ。17日の楽天戦から一部の守備位置が変更。森下が左翼から右翼へ、佐藤輝は右翼から三塁へ回った。左翼を主戦場とする23歳にとっては再びチャンスが到来。セールスポイントの打撃でアピールできればレギュラー奪取に近づく。「結果を残せなかったら2軍。とにかく準備をしっかりして一打席一打席、一試合一試合を頑張りたい」この日は甲子園で指名練習に参加。アメリカンノックなどハードなメニ