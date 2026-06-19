ヤクルト・池山隆寛監督が１８日、１９日・広島戦（神宮）からのリーグ戦再開を前に、従来通り「一戦必勝」の心構えを強調した。「一戦一戦というところは変わっていない」。交流戦で今季ワースト７連敗を喫して失速し、３勝９敗と大きく負け越している６月だが、残り１０試合で「何とか（借金を）返して」と白星を積み重ねる覚悟だ。巻き返しを図って巨人、阪神との首位争いに挑む。