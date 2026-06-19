阪神は18日、球団公式サイトと公式Xで移動や宿舎周辺でのサイン、握手、写真撮影等の対応は控えると発表した。「ファンサービスに関するお願い」と題し、ファンへ向けて協力を要請した。「監督、コーチ、選手の公共交通機関での移動時、ならびに宿舎周辺におきましては、ファンの皆さま、ご通行中の皆さま、および関係者の安全確保の観点からサイン、握手、写真撮影等の対応は控えさせていただきます。皆さまに安心、安全な環