オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が１８日、“獅子封じ”に自信を見せた。１９日の西武戦に先発予定で今季対戦成績は２戦２勝、防御率０・００。４月１日の対戦では来日初完封勝利を飾っており「いいイメージはあります」。今年２月に誕生した第１子の長男が近日中に来日する予定で「息子のことが一番大切な存在」とパパの顔。首位・西武から再び白星をつかみ、ウイニングボールをプレゼントするつもりだ。