阪神の24年ドラフト2位、今朝丸の初1軍昇格が決まった。リーグ戦再開を翌日に控えた18日、甲子園での練習後に藤川監督が明言した。「ロングリリーフとして複数イニング投げられる投手が必要なので、今朝丸を1軍に。1軍は初めてかな？明日（19日）から1軍で戦ってもらう」6月2日に20歳の誕生日を迎えたばかりの右腕は今季、ファーム・リーグで11試合に登板して3勝2敗、防御率2・95をマークする。ムービングファストボールとも