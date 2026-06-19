虎のKKコンビが勝ちパターンに加わる。交流戦で結果を出した阪神の工藤、木下のパワー右腕に、藤川監督が期待を込めた。「ブルペンコーチからしても工藤、木下というところで勝負を見込んでいける、勝負をかけたいと思っているでしょう」と勝負を託す戦力と認めた。「気持ちを入れ替えて、いい投球、いい内容を継続するだけ」と言う工藤は16日の西武戦で3者連続3球三振のイマキュレートイニングを達成。交流戦では3戦連続登板