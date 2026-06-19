「ＪＯＲＤＡＮＢＲＡＮＤ」がプロ野球チームと初コラボしたド派手ユニホームが１８日、お披露目された。巨人が７月３１日から８月２日のＤｅＮＡ戦（東京ド）で着用する。デザインの核となるバンダナ柄はそれぞれ違う模様になっているといい、田中瑛斗投手も「世界に一つという言葉に本当弱い」とお気に入りの様子。主将の岸田行倫捕手は「このユニホームに恥じないようにチーム一丸となって戦っていく」と決意した。