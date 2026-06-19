米大リーグ、ナショナルズ傘下２Ａハリスバーグから巨人に加入した元中日の小笠原慎之介投手（２８）が１８日、東京ドームで入団会見を行った。２年ぶりの日本球界復帰。２０２７年までの契約で年俸は１億８０００万円（金額は推定）。背番号９８での第二章となる。高まる緊張感をにじませながらも、小笠原の瞳は決意に満ちていた。「一日でも早く東京ドームのマウンドに立って、しっかり期待に応えられるようにやっていきたい