阪神・高寺が勝負の夏に向け、体調管理と打撃のパワーアップを誓った。「暑さは苦手で体重も落ちがち。食事が一番頑張らないといけない。食べてしっかりトレーニングする」と甲子園での指名練習でも汗を流した。「自分の技術の足りなさが分かった」と交流戦では打率.175と低迷しただけに、リーグ戦再開で気持ちも打撃もスイッチを切り替える。「ここから巻き返す」と、5月16日広島戦での3安打から1カ月以上遠ざかっている複数