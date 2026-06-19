巨人のドラフト１位・竹丸和幸（鷺宮製作所）が開幕戦に続き、リーグ戦再開の“開幕”も任された。中６日で立つマウンドだけに「普段と変わらない調整をした」とこれまでのルーティン通りの最終調整。チームは単独首位に立つが、０・５差の中に３チームが並ぶ混戦状態でもある。ルーキーは「カード頭なので、しっかり初戦を取ってチームに勢いがつけば」と強い気持ちで先陣を切る。