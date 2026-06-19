女優の米倉涼子（50）が30年ぶりにバレエの舞台に立つ。都内で18日に会見し、高校卒業まで所属した谷桃子バレエ団の新作公演「CINDERELLA（シンデレラ）」に出演することを発表した。「バレエに挫折した人間。バレエ団の名を汚さないように必死で頑張りたい」と“原点回帰”と意気込んだ。今年1月に麻薬取締法違反容疑などの疑いで書類送検され、不起訴処分とされてから演者としての初仕事。白のドレス姿で、登壇時には目をや