ＤｅＮＡはリーグ戦再開となる１９日からの阪神３連戦（横浜）で先発ローテを再編する。初戦に石田裕太郎投手（２４）を据え、２戦目にエース東、３戦目には５月にソフトバンクからトレードで移籍した尾形を投入予定。１８日、横浜スタジアムでの全体練習後に取材に応じた石田裕は、虎斬りへの意気込みを語った。佐藤輝、森下、中野と打率部門のリーグ上位を独占する阪神打線。「中軸の前に無駄なランナーを出さない。四球（を