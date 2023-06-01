旭川市で女子高校生を橋から転落させ殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告（23）の裁判では、2026年6月22日に判決が言い渡されます。5月25日午前10時半、法廷に姿を見せた内田梨瑚被告。白いワイシャツに黒のスラックス、髪の毛は一つにまとめていました。傍聴席に一礼して証言台の前に立った内田被告に対し起訴状が読み上げられ、裁判長から「言っておきたいことはありますか？」と問われると、内田被告は「私に殺意はありま