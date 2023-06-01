◇ア・リーグブルージェイズ4-3レッドソックス（2026年6月18日ボストン）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が18日（日本時間19日）、敵地でのレッドソックス戦に「7番・三塁」で先発出場。4打数1安打、2三振も華麗な美技も披露し4-3の3連勝に貢献した。借金も勝率5割目前の1まで減った。岡本は2回の第1打席で今季8勝をマークしている好投手のグレイから左翼線二塁打をマーク。3戦ぶりの安打が、メジャー最古の球場「