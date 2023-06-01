広島がリーグ戦再開に合わせて先発ローテーションを再編した。19日からのヤクルト3連戦（神宮）はターノック、森下、岡本の順で臨み、23日の巨人戦（マツダ）は中10日で玉村の見込み。翌24日の同戦（同）は床田が先発する。新井監督は「球場やそのチームの苦手、相手の相性とかを考えながら組んでいきたい」と説明。巨人打線は対右投手の打率・237に対して、左投手には同・212。相手の弱点を突いた布陣で挑む。