俳優の舘ひろし（76）が18日、都内で主演映画「免許返納！？」（監督河合勇人、19日公開）の前夜祭に出席した。1994年「免許がない！」以来、32年ぶりの俳優・南条弘役。50媒体以上のインタビューを受けるなど精力的に宣伝活動を行い、「今回は本当に頑張りました。素晴らしい作品と自負しております」と笑みを浮かべた。マネジャー役は西野七瀬（32）で、2人は24年「帰ってきたあぶない刑事」でも共演。舘は「今回いろいろ