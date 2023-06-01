中日・井上監督は19日からの巨人3連戦に向けて「新たにいいスタートを切りたい」と意気込んだ。交流戦は7勝11敗で5年連続負け越し。借金19に沈むが、腰痛で離脱していたアブレウがバンテリンドームでの全体練習に合流するなど戦力の再整備も進む。「自分が下を向いたら、湿った太鼓でいい音は鳴らない。数字をどう戻すかにフォーカスするだけ」と指揮官。原点回帰のポジティブ思考で仕切り直す。