オリックス・エスピノーザが7勝目を目指し19日の西武戦（京セラドーム）に先発する。パートナーのジョスレイさんとの間に生まれた第1子の賢造（けんぞう）さんが20日に初来日する予定。助っ人右腕は、愛息との再会をモチベーションにマウンドへと向かう。「今は息子が一番大切な存在。彼が来たら一緒にいい食事を取れて、よく眠れて、いいパフォーマンスにつながると思っている」2月25日の誕生に立ち会って以来、異国の地で