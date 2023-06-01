元横綱の貴乃花光司氏（53）が18日放送のTBS「週刊さんまとマツコ特大号」（後10・00）に出演。「当時許されていた、今ならアウトなこと」を明かし、共演者から驚きの声が上がった。この日は「1972年生まれが大集合！」ということで、ことし54歳になるメンバーが集合。貴乃花氏が「当時許されていた、今ならアウトなこと」として「高校側が灰皿を用意」と答え「男子校なんですよ。先生が、人に迷惑を掛けないで上（屋上）で