広島は18日、ドラフト1位・平川蓮外野手（22）が前日17日に広島市内の病院で右手有鉤（ゆうこう）骨に対する「骨片摘出術」を行ったと発表した。復帰までに約2カ月を要する見込みで、19日からリハビリを開始する。13日の楽天戦で、空振り三振に倒れた直後の6回守備から交代。仙台市内の病院で「右手有鉤骨の骨折」と診断された際に、新井監督は「残念。治すことに専念してもらいたい」と話していたが長期離脱は避けられない状