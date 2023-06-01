左足の違和感で13、14日の阪神戦を欠場したオリックス・紅林は、京セラドームでの全体練習に参加して全メニューを消化した。ライブBP（実戦形式の打撃練習）でも曽谷、高島を相手に計3打席立ち、打席での感触を確かめた。練習終了後には岸田監督、安達内野守備走塁コーチ、トレーナーと会談。指揮官は「かなりの回復で、全然大ごとにならずで良かった。近々いけると思いますよ」と19日の西武戦（京セラドーム）での実戦復帰を