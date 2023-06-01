日本銀行は6月16日、政策金利を1％とする追加利上げを決定しました。1995年以来31年ぶりの金利水準となりますが、この利上げは私たちの家計にどのような影響を及ぼすのか専門家を取材しました。 【日本銀行内田眞一 副総裁】 「2％の物価安定の目標の持続的・安定的な実現という観点から、金融緩和の度合いを調整することが適切であると判断した」 16日、日銀が決定した追加利上げ。景気を落ち着かせ、物価上昇を抑えることを