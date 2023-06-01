自民党の新潟県関係の国会議員団が次期県連会長に鷲尾英一郎衆院議員を充てる方針を固めたことが分かりました。 7月開かれる県連大会で正式に決定する見込みです。 鷲尾衆院議員は当選7回で、過去には旧民主党などに所属。旧民進党の県連代表も務め、2019年に自民党入りしていました。