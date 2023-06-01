女優の北川景子（39）が18日、都内で「ルーヴル美術館展ルネサンス」の記者発表会に出席した。アンバサダーと音声ガイドを務める。長女が絵を描くことにハマっており、「親バカじゃないですけど、額装してみたら立派に見えるんじゃないかと」と額装ブームであることを明かした。夫のDAIGO（48）と「画伯になるんじゃないか」と話しながら額装しているといい、ほほ笑ましい家族エピソードを伝えた。展覧は東京・国立新美術