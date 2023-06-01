チェコ―南アフリカ後半、同点PKを決め駆け出す南アフリカのモコエナ（右）＝アトランタ（共同）南アフリカが粘りを発揮し、引き分けに持ち込んだ。前半は相手の統率の取れた守備に苦しんだが、後半は攻勢。同38分、相手のハンドで得たPKをモコエナが冷静に決めて追い付いた。チェコは前半6分、右クロスをソイカがワンタッチパスでつなぎ、サディレクが左足で先制ゴール。ただ、その後は決定機をものにできず、逃げ切れなか