広島・辰見鴻之介内野手（25）が18日、リーグ戦再開となる19日のヤクルト戦（神宮）前に盗塁量産を誓った。主に代走での出場が続くが、目下15盗塁はリーグ3位。代走でのシーズン盗塁記録にも期待がかかる。チームは浮上に向け、機動力も駆使して得点力アップを目指しており、背番号69が快足を生かして得点をアシストする。ダイヤモンドを駆け抜ける。50メートル走5秒7を誇る快足。辰見は自慢の足を武器に盗塁量産を期した。