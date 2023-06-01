こども選挙の発起人である池田一彦さん、美砂子さん夫婦＝１２日、Ｃの辺りもし子どもが政治家を選ぶとしたら─。２０２２年に茅ケ崎市で始まり全国に広がった「こども選挙」が、今秋の茅ケ崎市長選（１０月２５日告示、１１月１日投開票）に合わせて再び開催される。主権者教育の取り組みとして市民が発案したプログラムで、選挙権を持たない子どもたちが実際の候補者へのインタビューや模擬選挙を行う。発起人である池田一彦さ