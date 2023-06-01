阪神・村上頌樹投手（２７）が１９日・ＤｅＮＡ戦（横浜）に先発する。１８日はキャッチボールなどで最終調整。リーグ戦再開の初戦を白星で飾るべく、一発攻勢を過度に恐れない“強気の攻め”を誓った。再びセ界の戦いに身を投じる。「いつも通りいきたい。一人ずつ丁寧に抑えていければ」。その初陣はエースの右腕に託された。村上自身は「嫌な印象はない」と語る横浜スタジアムだが、チームは今季２戦２敗。１５得点を挙げ