◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は18日（日本時間19日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで、1次リーグF組第2戦のチュニジア戦（20日＝日本時間21日）へ向けた練習を行った。初戦のオランダ戦でゴールを決めたMF中村敬斗は02年日韓大会の稲本潤一以来2人目となるW杯2試合連続弾に照準。「アシストだったりゴールだったり、ゴールの起点だったり、そういうゴールに直結するプレーをでき