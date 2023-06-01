神奈川県庁（資料写真）県は１２日、２０２５年度に県が所管する配偶者暴力相談支援センターで受けたドメスティックバイオレンス（ＤＶ）に関する相談は前年度比７１６件増の５６０３件だったと発表した。増加は２年ぶりで過去５年間では最多。川崎市の女性が殺害されたストーカー事件を受け、交際相手から暴力などを受けるなどＤＶへの意識の高まりが影響したとみられる。ＤＶ被害に遭った本人からの相談が４３４５件で、全体