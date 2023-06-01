Ｄと評価された訂正前の観察指導記録（画像の一部を修整しています）横浜市立中学校で男性教諭が不適切な勤務評価を下され、校長が指導を受けていたことが関係者への取材で分かった。教諭は放課後の空手活動を行うため、市議に要請し生徒らの署名を集めた。校長はこうした行動を「自己本位」と断じ、評価を最低に。教諭の苦情申し立てを受け、市教育委員会は評価が不適切だったと認め、再評価を指示した。関係者によると、不適