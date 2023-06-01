【モデルプレス＝2026/06/19】女優の芳根京子が、8月29・30日放送の日本テレビ系「24時間テレビ49-愛は地球を救う-」チャリティーパートナーに就任した。【写真】29歳朝ドラヒロイン「透明感が爆発」ウエストチラ見せコーデ◆芳根京子「24時間テレビ」チャリティーパートナーに就任NHK連続テレビ小説『べっぴんさん』（2016）でヒロイン役を演じ注目を集め、2023年の24時間テレビではドラマ『虹色のチョーク』に出演、数々のドラマ