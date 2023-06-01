【モデルプレス＝2026/06/19】WOWOWでは、香取慎吾が主演を務める連続ドラマW東野圭吾「虚ろな十字架」（全4話）を9月6日午後10時より放送・配信することが決定した。【写真】東野圭吾氏の衝撃作、香取慎吾主演で初の映像化◆香取慎吾、東野圭吾作品で初主演本作は、国民的作家・東野圭吾氏が2014年に世に送り出し、これまでに発行部数約76万部を誇るベストセラー小説『虚ろな十字架』（光文社文庫刊）が原作。「少年法」の矛盾に