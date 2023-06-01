ＮＹ時間の終盤に入り、ドル円が急速に売られる展開が見られている。１６１円台後半から瞬間的に１６０円台後半まで一気に下落した。ＮＹ時間の終盤で商いが薄くなっている中、まとまった売りが入った可能性もありそうだ。日本の当局の介入かどうかは未知数。直ぐに１６１円台半ばまで戻している。 MINKABU PRESS編集部野沢卓美