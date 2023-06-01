元中日でＭＬＢナショナルズ２Ａハリスバーグから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が１８日、東京Ｄで入団会見を行い、Ｖ奪還の使者になることを誓った。２７年シーズンまでの１年半の契約で推定年俸は１億８０００万円、背番号は「９８」に決定。早速チームメートとともに汗を流したＮＰＢ通算４６勝左腕は「リーグ優勝、日本一を取れるように」と先発の一角として力を尽くす。＊＊＊＊会見に同席した水野雄仁