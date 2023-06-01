女優の河合優実（25）が18日、都内でファーストリテイリングと国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）の共同メディア発表会に出席した。ユニクロなどを展開するファースト社とUNHCRによる難民支援プロジェクト。河合は今年1月にバングラデシュの難民キャンプを訪れ、「皆さんの強さ、目の前のことを乗り越えていく力を感じました。お芝居とは違うところで発信していきたい」と決意した。著名人が参加するチャリティーTシャツのデ