【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い ©ABCテレビ 6月21日（日）放送の「新婚さんいらっしゃい！」に登場するのは、奈良県奈良市に暮らす夫妻。夫は空手道場の先生、妻は3児を育ててきたシングルマザー。出会いは、当時小学1年生だった長男が「空手を習いたい」と言い出し、妻が体験に連れて行った道場だった。 ©ABCテレビ 都心部から少し離れた道場