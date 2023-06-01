タレントの香取慎吾（49）が、東野圭吾氏の人気小説の実写ドラマで主演を務める。9月6日放送・配信開始のWOWOW「虚ろな十字架」。撮影を経て「生きる感覚が以前とは違っているように感じます」というほどの意欲作となった。香取はWOWOWでの主演も、東野作品も初めて。発行部数約76万部のベストセラー小説が原作で、東野氏が死刑制度というテーマに真っ向から挑んだ作品。香取演じる主人公が家族を殺された葛藤、孤独を描く。犯