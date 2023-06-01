◇W杯北中米大会1次リーグA組メキシコ―韓国（2026年6月18日サポパン）メキシコの「象徴」といえば、40歳のGKギジェルモ・オチョアだ。メッシ、クリスティアーノ・ロナウドと並ぶ史上最多6度目のW杯出場。14年ブラジル大会でネイマールの決定機を幾度も阻み、22年カタール大会ではレバンドフスキのPKも止めた。圧倒的な存在感はファンの記憶に鮮烈に残っている。国際Aマッチ通算152試合。その長い旅路の裏には家族の支え