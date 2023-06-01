「甲子園と東大を目指す」ことをテーマに掲げる四谷学院の、初めての夏が幕を開ける。大手予備校の四谷学院が25年4月に開校した広域通信制の私立校に今年4月、野球部が創設された。指揮を執るのは、日本ハムで11年から15年間、選手教育ディレクターを務めた本村幸雄監督。1回戦でつくば秀英との対戦が決まり、谷内璃空（やない・りく）主将（1年）は「緊張よりワクワクする気持ちが強い。楽しく生き生きプレーしたい」と目