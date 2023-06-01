香取慎吾が主演を務める連続ドラマW 東野圭吾『虚ろな十字架』が、9月6日よりWOWOWにて放送・配信されることが決定した。 参考：香取慎吾、テレビと距離を置くことで得た新たな視点「改めて考える時間ができた」 本作は、東野圭吾が2014年に発表し、発行発行部数約76万部を誇るベストセラー小説を初めて映像化する社会派サスペンス。「少年法」の矛盾に切り込んだ『さまよう刃』から10年の時を経て、東野が「死刑制