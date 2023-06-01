開催：2026.6.19 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 3 - 4 [ブルージェイズ] MLBの試合が19日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとブルージェイズが対戦した。 Rソックスの先発投手はソニー・グレイ、対するブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージで試合は開始した。 1回表、2番 ウラジーミル・ゲレロ 初球を打ってセンターへのホ}