国際的に際立つ韓国の株高韓国の株式市場は好調が続いている。韓国総合株価指数（KOSPI）は、2024年までは2000〜3000ポイント近辺で推移していたが、2025年以降は上昇基調をたどっている。中東情勢の悪化を受けて一時的に調整する局面はあったものの、その後は持ち直して史上最高値の更新を重ね、一時は9000ポイントの大台に迫った。株高の勢いは国際的にも際立っている。2025年初からのKOSPIの上昇率は＋256.2％（6月15日時点