日本代表の菅原由勢は昨年夏、２部に降格したサウサンプトンからブレーメンにレンタル移籍した。ドイツの地で好パフォーマンスを見せたが、完全移籍にはまだ至っていない。夏の去就が注目されている。サウサンプトンの地元メディア『Saints Marching』は６月16日、「サウサンプトンはこの夏、スガワラを放出しようとするだろう」と報じた。「ジェームズ・ブリーが契約を延長したことで、トンダ・エッカート監督の右SBのメイン