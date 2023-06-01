【その他の画像・動画等を元記事で観る】 香取慎吾主演の『連続ドラマW 東野圭吾「虚ろな十字架」』（全4話）が、WOWOWにて9月6日22時より放送・配信される。 ■「死刑制度」に真正面から挑んだ渾身の社会派サスペンス 本作は、東野圭吾が2014年に世に送り出し、これまでに発行部数約76万部を誇るベストセラー小説『虚ろな十字架』（光文社文庫刊）が原作。「少年法」の矛盾に鋭く切り込んだ傑作『さまよう刃』から10